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    Seda Bakan: Hala koku alamıyorum

    6 ay önce koronavirüse yakalanan Seda Bakan, belirtilerin hala geçmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 08:32
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 09:04
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    Seda Bakan: Hala koku alamıyorum

    Pandemi döneminde sosyal medyada paylaştığı eğlenceli dans videolarıyla adından söz ettiren oyuncu Seda Bakan, önceki gün Maslak’ta görüntülendi.

    Spora gittiğini söyleyen Bakan, muhabirlerle sohbet etti. 6 ay önce koronavirüse yakalanan oyuncu, hastalığın etkilerini halen yaşadığını söyledi:

    "DOKTORA GİDECEĞİM"

    “6 ay geçmesine rağmen hala koku alamıyorum. Çok can sıkıcı bir durum. Doktoruma başvuracağım artık.”

    Seda Bakan: Hala koku alamıyorum #1

    Seda Bakan: Hala koku alamıyorum #2

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