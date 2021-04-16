Seda Bakan: Hala koku alamıyorum

6 ay önce koronavirüse yakalanan Seda Bakan, belirtilerin hala geçmediğini söyledi.

Pandemi döneminde sosyal medyada paylaştığı eğlenceli dans videolarıyla adından söz ettiren oyuncu Seda Bakan, önceki gün Maslak’ta görüntülendi.

Spora gittiğini söyleyen Bakan, muhabirlerle sohbet etti. 6 ay önce koronavirüse yakalanan oyuncu, hastalığın etkilerini halen yaşadığını söyledi:

"DOKTORA GİDECEĞİM"

“6 ay geçmesine rağmen hala koku alamıyorum. Çok can sıkıcı bir durum. Doktoruma başvuracağım artık.”