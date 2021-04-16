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- Seda Bakan: Hala koku alamıyorum
Seda Bakan: Hala koku alamıyorum
6 ay önce koronavirüse yakalanan Seda Bakan, belirtilerin hala geçmediğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 08:32
- Güncelleme : 16.04.2021 - 09:04
Pandemi döneminde sosyal medyada paylaştığı eğlenceli dans videolarıyla adından söz ettiren oyuncu Seda Bakan, önceki gün Maslak’ta görüntülendi.
Spora gittiğini söyleyen Bakan, muhabirlerle sohbet etti. 6 ay önce koronavirüse yakalanan oyuncu, hastalığın etkilerini halen yaşadığını söyledi:
"DOKTORA GİDECEĞİM"
“6 ay geçmesine rağmen hala koku alamıyorum. Çok can sıkıcı bir durum. Doktoruma başvuracağım artık.”