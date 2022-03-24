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- Seda Bakan ikinci kez anne oluyor
Seda Bakan ikinci kez anne oluyor
Oyuncu Seda Bakan, hamileliğini sosyal medyadan duyurdu. Bakan ayrıca bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.
- Haber Merkezi
- 24.03.2022 - 15:59
- Güncelleme : 24.03.2022 - 16:06
2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.
Ünlü oyuncudan ikinci bebek müjdesi geldi.
“YENİ KIZ BEBEK YÜKLENİYOR”
Bakan hamileliğini, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Bebeğinin cinsiyetini de açıklayan Seda Bakan, paylaşımının altına “Yeni kız bebek yükleniyor… 4’üncü ayla beraber hayata dönüş başlamıştır.” notunu düştü.
“DÜŞÜNMÜYORUZ” DEMİŞTİ
Bakan 2020 yılında, “Leyla'ya kardeş düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Hayır hayır, şu an düşünmüyoruz.” demişti.