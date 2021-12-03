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    Seda Bakan: Jennifer Lopez Türkçe konuşuyor

    Seda Bakan, rüyasında dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i gördüğünü söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 11:36
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    Seda Bakan: Jennifer Lopez Türkçe konuşuyor

    Anne olduktan beri ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Seda Bakan, önceki gün Emirgan’da görüntülendi.

    Spordan çıktığını söyleyen oyuncu, dün gece rüyasında Jennifer Lopez'i gördüğünü anlattı.

    "TÜRKÇE KONUŞUYORDU"

    Oyuncu, "Dün gece rüyamda Jennifer Lopez’i gördüm. Bir Türkçe konuşuyor inanamadım. 'Birlikte bir filmde oynamışız' diyor, bende diyorum ki, 'Allah Allah hangi filmde?

    Hatırlayamadım siz beni birisiyle karıştırıyorsunuz' Sonra anladım ki bir rüya; çünkü kadın Türkçe konuşuyor. Olamaz falan" şeklinde konuştu.

    Seda Bakan: Jennifer Lopez Türkçe konuşuyor #1Seda Bakan: Jennifer Lopez Türkçe konuşuyor #2

    Seda Bakan: Jennifer Lopez Türkçe konuşuyor #3

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