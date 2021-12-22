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    Seda Bakan: Kaderci bir insanım

    Kaderci bir insanım diyen ünlü oyuncu Seda Sayan, hayatı akışına bıraktığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 07:48
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    Seda Bakan: Kaderci bir insanım

    Güzel oyuncu Seda Bakan, 6 yıl önce müzisyen Ali Erel ile dünyaevine girdi. Çiftin evliliklerinden Leyla adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

    Bir dergiye röportaj veren sempatik oyuncu Seda Bakan, samimi açıklamalar yaptı. Bakan kaderci bir insan olduğunu söyledi.

    "ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

    Oyuncu, “Ben anı yaşıyorum. Bazı şeylere müdahale etme şansımız yok. Bir işe niyetlenirsem elimden geleni yaparım. Sonrasında olmazsa da dert etmem. Çünkü hayatı istesen de istemesen de kendi akışında yaşarsın” dedi.

    Seda Bakan: Kaderci bir insanım #1

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