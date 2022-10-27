- Haberler
- Magazin Haberleri
- Seda Bakan kendini tiye aldı
Seda Bakan kendini tiye aldı
Kısa süre önce ikinci kızını kucağına alan oyuncu, fit görünmesine rağmen istediği kiloya henüz ulaşamadı. Bir elbisesini denemek isteyen Seda Bakan, kıyafetin içine giremediği anları paylaştı.
- 27.10.2022 - 13:11
Güzel oyuncu Seda Bakan, Türkiye'nin en sevilen kadın oyuncuları arasında yer alıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Bakan, güzelliği ve esprili kişiliği ile büyük beğeni topluyor.
Doğallığıyla seviliyor
Geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini kucağına alan oyuncu, iki kızına da mevlit okuttu.
Bu hareketiyle hayranlarından takdir toplayan oyuncu, doğallığıyla da oldukça seviliyor.
Esprili paylaşım
Doğum kilolarını vermeye başlayan Bakan, istediği kiloya henüz ulaşamadı.
Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan güzel oyuncu, kendisini tiye aldı.
Kıyafete sığmadı
Sevdiği bir elbisesini deneyen Seda Bakan, kıyafetin içine sığmayınca o anları hayranlarıyla paylaştı.