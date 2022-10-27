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    Seda Bakan kendini tiye aldı

    Kısa süre önce ikinci kızını kucağına alan oyuncu, fit görünmesine rağmen istediği kiloya henüz ulaşamadı. Bir elbisesini denemek isteyen Seda Bakan, kıyafetin içine giremediği anları paylaştı.
    • 27.10.2022 - 13:11
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    Seda Bakan kendini tiye aldı

    Güzel oyuncu Seda Bakan, Türkiye'nin en sevilen kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Bakan, güzelliği ve esprili kişiliği ile büyük beğeni topluyor.

    Doğallığıyla seviliyor

    Geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini kucağına alan oyuncu, iki kızına da mevlit okuttu.

    Bu hareketiyle hayranlarından takdir toplayan oyuncu, doğallığıyla da oldukça seviliyor.

    Seda Bakan kendini tiye aldı #1

    Esprili paylaşım

    Doğum kilolarını vermeye başlayan Bakan, istediği kiloya henüz ulaşamadı.

    Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan güzel oyuncu, kendisini tiye aldı.

    Kıyafete sığmadı

    Sevdiği bir elbisesini deneyen Seda Bakan, kıyafetin içine sığmayınca o anları hayranlarıyla paylaştı.

    Seda Bakan kendini tiye aldı #2

    Seda Bakan kendini tiye aldı #3


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