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Seda Bakan kendini tiye aldı

Seda Bakan kendini tiye aldı

Kısa süre önce ikinci kızını kucağına alan oyuncu, fit görünmesine rağmen istediği kiloya henüz ulaşamadı. Bir elbisesini denemek isteyen Seda Bakan, kıyafetin içine giremediği anları paylaştı.