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    Seda Bakan, kızı için mevlit okuttu

    Seda Bakan, kızı için mevlit okuttu

    Geçtiğimiz günlerde ikinci kızı Ela'yı kucağına alan oyuncu, doğumundan 40 gün sonra mevlit okuttu. Bakan o anları "40'ımız uçuyor" notu ile paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 14:47
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    Sevilen oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında müzisyen Ali Erel ile hayatlarını birleştirdi.

    Çift, dolu dizgin aşklarını 2019 yılında kızları Leyla ile taçlandırdı.

    Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de ikinci kızını dünyaya getirdi.

    "Ela" adını verdiği bebeğini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan, şu sıralar vaktini iki kızı ile ilgilenerek geçiriyor.

    İkinci bebeğine de mevlit okuttu

    Seda Bakan, Leyla'nın doğumunun ardından okuttuğu mevliti ikinci kızında da gerçekleştirdi.

    "40'ımız uçuyor"

    Yakınlarını davet ettiği evinde hazırlıklarını tamamlayan Bakan, bebeği için Kur'an okuttuktan sonra o anlardan kareleri "40'ımız uçuyor" ifadeleriyle paylaştı.

    İşte o anlar...

    Seda Bakan, kızı için mevlit okuttu VİDEO

    Seda Bakan, kızı için mevlit okuttu #1

    Seda Bakan, kızı için mevlit okuttu #2

    Seda Bakan, kızı için mevlit okuttu #3

    Seda Bakan, kızı için mevlit okuttu #4

    Seda Bakan, kızı için mevlit okuttu #5


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