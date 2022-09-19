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    Seda Bakan kızlarını paylaştı

    İkinci kez anne olan Seda Bakan kızlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 07:07
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    Seda Bakan kızlarını paylaştı

    Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.

    Hadise duyurdu

    Bakan, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olmuştu. Güzel haberi, ünlü oyuncunun yakın dostu Hadise, Instagram hesabından yaptığı ve "Hoş gelmiş minnoşumuz" notunu yazdığı paylaşımla duyurmuştu. Aynı kareyi Seda Bakan, kendi sosyal medya hesabından da yayınlamıştı.

    Şimdilerde kızları Leyla ve Ela ile ilgilenen Seda Bakan'dan yeni bir paylaşım geldi. Leyla'nın minik kardeşi Ela'nın başında durduğu anı fotoğraflayan Bakan, bu kareyi takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun, Instagram hesabının hikayeler kısmından yayınladığı fotoğraf büyük ilgi gördü.

    Seda Bakan kızlarını paylaştı #1Seda Bakan kızlarını paylaştı #2


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