Seda Bakan, Mert Alaş davetinde! Transparan siyah elbisesiyle gündem oldu

Komedi projelerindeki başarılı performansıyla bilinen ünlü oyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş'ın Bodrum'daki davetine katıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Ece Sükan, Burak Deniz, Taro Emir Tekin ve Anıl Altan gibi isimlerin yer aldığı gecede Seda Bakan, transparan seçimiyle dikkat çekti.
Elbisesiyle dikkat çeken iki çocuk annesi Bakan, sosyal medyada gündem oldu.
"FLAŞ PATLAMAYINCA BEN"
Bakan, gecede çekilen fotoğraflarını paylaşarak; "Flaş patlamayınca ben" şeklinde esprili bir paylaşımda bulundu. Bakan'ın yorumlara kapattığı kareler yine çok konuşuldu.