Seda Bakan, savaşa isyan etti

Rusya-Ukrayna savaşından görüntüler paylaşan Seda Bakan, savaşa tepki gösterdi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik savaş ilan etmesiyle ve harekatın başlamasıyla birlikte can kayıpları devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ortaya çıkan görüntüler, herkesi derinden etkilemeye devam ediyor.

Oyuncu Seda Bakan da yaşanan savaştan gelen görüntülerle üzülen isimler arasında. Seda Bakan, yaralanan halkın fotoğraflarını paylaşarak isyan etti.

"ALLAH KAHRETSİN"

Oyuncu Bakan, paylaşımında "2 senedir covid'le insanlık perişan oldu. Hiç kimse böyle bir dönemde savaşı yaşamamalı. Koskoca dünyaya sığamadık! Allah kahretsin aç gözlü insanlığı..." yorumunda bulundu.