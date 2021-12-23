Seda Bakan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Seda Bakan, beyaz kombiniyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Seda Bakan önceki akşam düzenlenen bir davette boy gösterdi. Güzelliğiyle dikkat çeken Bakan'a kısa sürede yorum yağdı.

"BEYAZ ÇİKOLATALI MOCHA"

Katıldığı davetten fotoğraflarını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sunan Seda Bakan "Beyaz çikolatalı mocha" notunu düştü. Seda Bakan'a, birçok hayranı kalp emojisi gönderdi.

"KURTULAMIYORUZ"

Bakan, 'Another Self' dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le fotoğrafını da sosyal medya hesaplarından yayınladı. Büyüküstün, Serkan Altunorak'ın da olduğu poza, "Olmuyor, kurtulamıyoruz" diyerek, espri yaptı.