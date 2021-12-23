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    Seda Bakan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

    Seda Bakan, beyaz kombiniyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 11:30
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    Seda Bakan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

    Seda Bakan önceki akşam düzenlenen bir davette boy gösterdi. Güzelliğiyle dikkat çeken Bakan'a kısa sürede yorum yağdı.

    "BEYAZ ÇİKOLATALI MOCHA"

    Katıldığı davetten fotoğraflarını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sunan Seda Bakan "Beyaz çikolatalı mocha" notunu düştü. Seda Bakan'a, birçok hayranı kalp emojisi gönderdi.

    "KURTULAMIYORUZ"

    Bakan, 'Another Self' dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le fotoğrafını da sosyal medya hesaplarından yayınladı. Büyüküstün, Serkan Altunorak'ın da olduğu poza, "Olmuyor, kurtulamıyoruz" diyerek, espri yaptı.

    Seda Bakan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #1

    Seda Bakan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #2

    Seda Bakan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #3

    Seda Bakan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #4Seda Bakan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #5Seda Bakan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi #6

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