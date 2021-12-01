Seda Bakan'dan askıda fatura paylaşımı

Seda Bakan, ihtiyaç sahiplerine yönelik askıda fatura kampanyasına yaptığı yardımı paylaştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve zamanını çocuğuna ayıran Seda Bakan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sık sık günlük hayatından fotoğraflar ve videolar paylaşan Bakan, şimdi de yaptığı bir yardımı örnek olması adına paylaştı.

"YAPILACAK EN GÜZEL YARDIM"

Ünlü oyuncu, ihtiyacı olan ailelerin faturalarını ödemeye yönelik düzenlenen ‘Askıda Fatura’ hareketine katıldı. Ödediği faturayı paylaşan Bakan, “Yapılacak en güzel yardımlardan biri.” yazdı.