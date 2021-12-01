Euro
14.9711
-3.58%
Dolar
13.1985
-3.46%
Altın
728.13
-6.5%
Borsa
1.842
1.79%
Bitcoin
758.176
3.11%
BTXN Coin
51.77
1.33%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Seda Bakan'dan askıda fatura paylaşımı

    Seda Bakan, ihtiyaç sahiplerine yönelik askıda fatura kampanyasına yaptığı yardımı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 13:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seda Bakan'dan askıda fatura paylaşımı

    Bir süredir ekranlardan uzak olan ve zamanını çocuğuna ayıran Seda Bakan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Sık sık günlük hayatından fotoğraflar ve videolar paylaşan Bakan, şimdi de yaptığı bir yardımı örnek olması adına paylaştı.

    "YAPILACAK EN GÜZEL YARDIM"

    Ünlü oyuncu, ihtiyacı olan ailelerin faturalarını ödemeye yönelik düzenlenen ‘Askıda Fatura’ hareketine katıldı. Ödediği faturayı paylaşan Bakan, “Yapılacak en güzel yardımlardan biri.” yazdı.

    Seda Bakan ve ailesi FOTO GALERİ

    Seda Bakan dan askıda fatura paylaşımı #1

    Seda Bakan dan askıda fatura paylaşımı #2

    Seda Bakan dan askıda fatura paylaşımı #3

    Seda Bakan dan askıda fatura paylaşımı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir