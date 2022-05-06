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Seda Bakan'dan güldüren paylaşım
İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Seda Bakan, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini güldürdü.
- Haber Merkezi
- 06.05.2022 - 07:22
- Güncelleme : 06.05.2022 - 07:25
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ünlü oyuncu Seda Bakan’dan güldüren bir paylaşım geldi.
Before-After yaptı
Her zaman pozitf haliyle dikkat çeken güzel oyuncu, eskiden gittiği bir plaja yeniden gitti ve o plajda çekildiği bikinili fotoğrafıyla şuanki halini adeta “Before - After” yaptı.
Güzel oyuncu bu paylaşımına “Neydim, ne oldum adlı çalışmam” notunu düştü.