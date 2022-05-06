Seda Bakan'dan güldüren paylaşım

İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Seda Bakan, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini güldürdü.

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ünlü oyuncu Seda Bakan’dan güldüren bir paylaşım geldi.

Before-After yaptı

Her zaman pozitf haliyle dikkat çeken güzel oyuncu, eskiden gittiği bir plaja yeniden gitti ve o plajda çekildiği bikinili fotoğrafıyla şuanki halini adeta “Before - After” yaptı.

Güzel oyuncu bu paylaşımına “Neydim, ne oldum adlı çalışmam” notunu düştü.