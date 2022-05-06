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    Seda Bakan'dan güldüren paylaşım

    İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Seda Bakan, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 07:22
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 07:25
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    Seda Bakan'dan güldüren paylaşım

    Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ünlü oyuncu Seda Bakan’dan güldüren bir paylaşım geldi.

    Before-After yaptı

    Her zaman pozitf haliyle dikkat çeken güzel oyuncu, eskiden gittiği bir plaja yeniden gitti ve o plajda çekildiği bikinili fotoğrafıyla şuanki halini adeta “Before - After” yaptı.

    Güzel oyuncu bu paylaşımına “Neydim, ne oldum adlı çalışmam” notunu düştü.

    Seda Bakan dan güldüren paylaşım #1

    Seda Bakan dan güldüren paylaşım #2


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