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    Seda Bakan'dan Hadise'ye destek

    Hadise ile yakın dost olduğu bilinen başarılı oyuncu Seda Bakan, arkadaşına sahip çıkarak 'Bu da kadına şiddettir' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 13:47
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    Seda Bakan'dan Hadise'ye destek

    Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin adı yasak aşk iddiasına karıştı. Şarkıcının, arkadaşı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıllarda yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.

    "BU KARALAMAYI KINIYORUM"

    Bakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, 'Sevgili Hadise'ye karşı başlatılan karalama haberlerini kınıyorum. Bu da kadına şiddettir. Bu kadar iyi giden bir kariyer birilerini rahatsız etti galiba... Herkesin bir ailesi var. Lütfen yeter.' dedi.

    Seda Bakan dan Hadise ye destek #1

    Seda Bakan dan Hadise ye destek #2Seda Bakan dan Hadise ye destek #3

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