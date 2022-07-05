Seda Bakan'dan yeni hamilelik pozu

Seda Bakan ile eşi Ali Erel mutlu evliliklerinde ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşamaya hazırlanıyorlar.

9 yıl önce müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştiren ve mutlu evliliğiyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Seda Bakan, ikinci bbeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Yine kız

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Seda Bakan, şimdi ise karnı burnunda pozunu sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Turuncu ve örgü model bir elbise giymeyi tercih eden Seda Bakan, yüzündeki değişim ile de dikkat çekti.

Bakan'ın Leyla'nın ardından ikinci bir kızı daha olacak.