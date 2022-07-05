Petrol
113.6
0.09%
Euro
17.5573
0.12%
Dolar
16.826
0.00%
Altın
980.25
0.25%
Borsa
2406
0.00%
Bitcoin
340.823
5.52%
BTXN Coin
6.76
-0.44%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Seda Bakan'dan yeni hamilelik pozu

    Seda Bakan ile eşi Ali Erel mutlu evliliklerinde ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşamaya hazırlanıyorlar.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 07:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seda Bakan'dan yeni hamilelik pozu

    9 yıl önce müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştiren ve mutlu evliliğiyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Seda Bakan, ikinci bbeğine kavuşmak için gün sayıyor.

    Yine kız

    Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Seda Bakan, şimdi ise karnı burnunda pozunu sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Turuncu ve örgü model bir elbise giymeyi tercih eden Seda Bakan, yüzündeki değişim ile de dikkat çekti.

    Bakan'ın Leyla'nın ardından ikinci bir kızı daha olacak.

    Seda Bakan dan yeni hamilelik pozu #1

    Seda Bakan dan yeni hamilelik pozu #2


    İlginizi Çekebilir

    Ekrem İmamoğlu, iş dünyasını hedef aldı
    Gündem

    Ekrem İmamoğlu, iş dünyasını hedef aldı

    Marcao-Sevilla görüşmesi İspanya'da manşette
    Dünyadan futbol

    Marcao-Sevilla görüşmesi İspanya'da manşette

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir