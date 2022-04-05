Seda Demir'den Yaprak Dökümü itirafı

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir, konuk olduğu programda seti anlattı.

Eskilerin fenomen dizilerinden Yaprak Dökümü'nün Sedef'i olarak tanınan Seda Demir, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Seda Demir, canlı yayında itiraflarda bulund.

İlk oyunculuğa Yaprak dökümü dizisinde başlayan Demir, seti anlattı. Set ortamında dışlandığını söyleyen ünlü oyuncu, bu durum yüzünden sürekli ağladığını söyledi. Demir, rol arkadaşı Bedia Ener hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ÇOK ÇEKTİM"

İlk oyunculuk deneyimini Yaprak Dökümü dizisinde yaşadığını söyleyen Demir, "İlk set deneyimim olduğu için Yaprak Dökümü'nde çok çektim. İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4 ya da 5'inci setim olsaydı çok başka olabilirdi.

"NESLİHAN ATAGÜL BENİMLE KONUŞUYORDU"

Neslihan Atagül'ün seti çok başka bir yerdeydi ve sürekli bir arada olmamıza rağmen dışarıda çok görüşüyorduk. Bir de Yusuf Atalı vardı.

"BANA MESAFELİLERDİ"

Diğer oyuncularla aramızda hep mesafe vardı. Bedia Ener de dahil. Annemi oynamasına rağmen aramızda hep bir mesafe vardı. Güven Hokna ve Bedia Ener'den yararlanmayı çok isterdim. İletişimimiz vardı ama samimi değildik.

"SETTEN ÇIKIP AĞLARDIM"

Neslihan'la şu an görüşmüyorum. O zaman 22 yaşındaydım ve çok kırgınlıklarım oldu. Setten çıkıp eve gittiğimde çok ağladığım günler oldu. Yaprak Dökümü dizisinde destek yoktu. Sadece Mesude Erarslan bana destek oldu."

"BEDİA DEMİR 7 YILIMI MAHVETTİ"

Bedia Ener ile yaşadığından bahseden Seda Demir, sözlerine şöyle devam etti: "Sette çoğu kişi kendi sesini kullanmıyordu ve benim bununla ilgili kötü bir anım var. Bedia Ener bir gün tek kaldığımızda bana 'Sen asla sesinle bir dizide oynayamazsın. Sesin çok kötü' demişti. Birisi eğitimli olduğunda benim gözümde büyüyor. O yüzden Bedia Ener'in o sözü beni çok etkiledi. Kendimi çok kötü hissettim ve 7-8 sene sesimden utandım. Survivor'a gittikten sonra sesim övülünce anladım."











