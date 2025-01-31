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Seda Sayan aşk tatillerine doymuyor! Eşi Çağlar Ökten ile Yunanistan'a gitti

Seda Sayan aşk tatillerine doymuyor! Eşi Çağlar Ökten ile Yunanistan'a gitti Evlendikleri ilk gün gibi birbirlerine aşk olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in yeni pozlarıyla adeta düşman çatlattı.