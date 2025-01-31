Haber Merkezi
Magazin dünyasının en popüler isimlerinden ünlü şarkıcı Seda Sayan, 7. evliliğini Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le yapmıştı.
Birlikte yaşadıkları anlarla sık sık gündeme gelen ikili, yine büyük aşklarıyla adeta düşman çatlattılar.
62'LİK TAZE GELİN
Sayan, geçtiğimiz günlerde 62. yaşını kutlamıştı. Birlikte geçirdiği vakitlerle sıklıkla gündeme gelen ikiliden yeni poz geldi. Yunanistan'a yaptıkları seyahat büyük dikkat çekti.
Aşıkların son karesi takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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