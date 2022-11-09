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    Seda Sayan bacağını masaya uzattı

    Seda Sayan "Çorapsız geldim" dedi, ayağını canlı yayında masaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 12:57
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    Seda Sayan bacağını masaya uzattı

    Kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile yaklaşık yedi ay önce evlenen Seda Sayan, Okan Bayülgen'in programı Uykusuzlar Kulübü'nün bu haftaki konuğu oldu.

    Yaz ayında bile çorap giyen Seda Sayan, kendisiyle dalga geçen Okan Bayülgen'e sürpriz yaptı.

    "Şu an çorapsızım"

    Ayaklarını bir anda masaya koyan Seda Sayan, Bayülgen'e “Çorapsız geldim senin yüzünden.” dedi.

    "Büyük olay"

    Bayülgen ise “Büyük bir olay oluyor şu anda. İzleyenler bu kareyi donduracaklar. Ayak seven çok insan var.” dedi.

    Seda Sayan bacağını masaya uzattı VİDEO

    Seda Sayan bacağını masaya uzattı #1


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