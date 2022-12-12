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    Seda Sayan, Çağlar Ökten'i öpmeye doyamadı

    Seda Sayan, nisan ayında nikah masasına oturduğu Çağlar Ökten ile tanışma yıl dönümünü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 11:03
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    Seda Sayan, Çağlar Ökten'i öpmeye doyamadı

    59 yaşındaki başarılı sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, nisan ayında 35 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Evliliğiyle gündemden düşmeyen ve sık sık eşiyle romantik pozlarını paylaşan Sayan, tanışma yıl dönümlerini kutladı.

    "1. yıl gecesi"

    Gecede romantik anlar yaşayan ikili, boy boy poz vermeyi ihmal etmedi. Sayan, gece boyunca eşini öpücüklere boğdu. Ünlü isim, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Canım Esra'm Allah herkese senin gibi kız kardeş nasip etsin. Çağlar'a ve bana hazırladığın sürpriz 1. yıl gecesi için sana minnettarız." ifadelerini kullandı.

    Seda Sayan, Çağlar Ökten'i öpmeye doyamadı VİDEO

    Seda Sayan, Çağlar Ökten i öpmeye doyamadı #1

    Seda Sayan, Çağlar Ökten i öpmeye doyamadı #2

    Seda Sayan, Çağlar Ökten i öpmeye doyamadı #3

    Seda Sayan, Çağlar Ökten i öpmeye doyamadı #4

    Seda Sayan, Çağlar Ökten i öpmeye doyamadı #5

    Seda Sayan, Çağlar Ökten i öpmeye doyamadı #6


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