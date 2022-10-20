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    Seda Sayan: Çocuk istemiyorum

    Eşiyle sık sık tatile çıkıp evliliğin tadını çıkaran Seda Sayan, bir kez daha anne olmayı düşünmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:38
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    Seda Sayan: Çocuk istemiyorum

    Geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren 59 yaşındaki Seda Sayan, eşiyle birlikte Etiler'deki bir mekan açılışına katıldı.

    "Çocuğumuz var"

    Sayan, “Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Her ikimizin de evlatları var. Böyle bir düşüncemiz yok.” yanıtını verdi.

    Oğlu Oğulcan Engin ile de küs olmadığını söyledi.

    Seda Sayan: Çocuk istemiyorum #1

    Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde ışıltılı elbisesiyle verdiği pozlarını Instagram'dan paylaşmıştı. Derin göğüs dekolteli parıltılı bir elbise giymeyi tercih eden ünlü şarkıcı, kombinini timsah derisi desenli çantası ve mücevherleriyle tamamlamıştı.

    Seda Sayan: Çocuk istemiyorum #2


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