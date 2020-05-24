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    Seda Sayan: İki sevgili adayım evli çıktı

    Sanatçı Seda Sayan, T.C. kimlik numarasını istediği iki kişinin, evli çıktığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2020 - 15:45
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    Seda Sayan: İki sevgili adayım evli çıktı

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan sanatçı Seda Sayan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Daha önce “Yeni tanıştığım erkeklerden ilk olarak T.C. numarası istiyorum.” diyen Sayan, yeniden sorulması üzerine “Evet araştırdım. İkisi evli çıktı. ‘Defol git’ yazdım engelledim.” diye konuştu.

    “BEN BONKÖRÜM ZATEN”

    Kalbini çalabilecek erkeği de tarif eden Sayan, esmer ve zeki olması gerektiğini belirtti. Sevgili adayının tutumlu olmasını isteyen Sayan, “Ben bonkörüm zaten. O tutumlu olsun.” dedi.

    GEORGE CLOONEY HAYRANI

    Ses tonunun önemli bir detay olduğuna dikkat çeken sanatçı, en beğendiği erkek oyuncunun da George Clooney olduğunu söyledi.

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