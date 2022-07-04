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    Seda Sayan, kayınvalidesiyle poz verdi

    Seda Sayan, 5 yaş küçük kaynanasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 07:34
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 07:35
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    Seda Sayan, kayınvalidesiyle poz verdi

    Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 7. evliliğini yapan ünlü sanatçı Seda Sayan, düğününe gelemeyen kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmek için Mersin'e gitti.

    "Hicom"

    Mersin'de eşinin ailesini ziyaret eden Sayan kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesiyle de ilk fotoğrafını yayınladı.

    Ünlü şarkıcı yayınladığı fotoğrafa "Canım Hicomm" yazdı.

    Seda Sayan, kayınvalidesiyle poz verdi #1

    Seda Sayan, kayınvalidesiyle poz verdi #2


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