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    Seda Sayan, takım değiştirdi

    Çağlar Ökten'le hayatını birleştiren Seda Sayan, artık Galatasaraylı olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 14:57
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    Seda Sayan, takım değiştirdi

    59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, 25 yaş küçük Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.

    Koyu bir Fenerbahçeli olan Sayan, medeni durumundan sonra takımını da değiştirdiğini açıkladı.

    Sabahların Sultanı lakaplı şarkıcı, müjdeyi şöyle verdi;

    "Transfer oldum"

    "Bunu sevinerek belirtmek istiyorum Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldum. Artık bir Galatasaray taraftarıyım."

    Seda Sayan, takım değiştirdi #1

    Seda Sayan, takım değiştirdi #2



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