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    Seda Sayan takipçisine küfür etti

    Ünlü şarkıcı kendisine 'Allah'tan korkmaz' diyen takipçisine küfürle karşılık verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 06:38
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    Seda Sayan takipçisine küfür etti

    Türk müziğinin efsane sanatçılarından Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından "Kendine benzemek ne güzel, filtresiz" diyerek bahçe pozlarını paylaşmıştı.

    Seda Sayan da bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye "Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler" dedi.

    Seda Sayan takipçisine küfür etti #1

    "ALLAH'TAN KORKMAZ KULDAN UTANMAZ"

    Her zaman yaptırdığı estetikleri sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan dobra olduğunu vurgulayarak "Kimseden gizlim saklım yok, Yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim" ifadelerini kullandı.

    Konunun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir erkek sosyal medya kullanıcısı "Tüküreyim dobralığına Muazzez Ersoy gerçek bir sanatçı, doğal bir kadın. Allah korkusu var. Seda Sayan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Edepsiz" yorumunu yaptı.

    Seda Sayan takipçisine küfür etti #2

    KÜFÜR ETTİ

    Yorum karşısından küplere binen Seda Sayan ise "Ulan y....k sen kimsin ki benim Allah korkumu sorguyalabiliyorsun" diyerek karşılık verdi.

    Seda Sayan takipçisine küfür etti #3

    Seda Sayan takipçisine küfür etti #4

    Seda Sayan takipçisine küfür etti #5

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