Seda Sayan, tecavüz iddiasını aldatma olarak değiştirdi

Mehmet Ali Erbil'in evdeki hizmetçiye tecavüz ettiğini iddia eden Seda Sayan, bugün yaptığı açıklamasında "Aldatmayı, tecavüz olarak dile getirdim, yanlış açıklama oldu" dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında sosyal medya üzerinden başlayan kavga, magazinin gündemine oturdu.

Son olarak Seda Sayan'ın evde hizmetçiye tecavüz ettiğini iddia ettiği Mehmet Ali Erbil, bunun bir iftira olduğunu söylemişti.

"ALDATMA'YI TECAVÜZ DİYE YANLIŞ DİLE GETİRDİM"

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Seda Sayan, "Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle, ayrılık sebebi olan ALDATMA'yı tecavüz diye yanlış dile getirdim. Kamuoyunun bilgisine iftira değil, yanlış dile getirdim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan’ın kendisini arayıp sormadığını söyleyerek “Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı.” ifadelerine yer vermişti.

Mehmet Ali Erbil, sonrasında da arkadaşı Tolga Yüce’nin “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor.” sözünü Instagram’da paylaşmıştı.

İKİLİ ARASINDA İPLER GERİLDİ

Söz konusu paylaşıma karşı sessizliğini bozan Seda Sayan, Erbil'e, "Allah, ıslah etsin. Allah, müstahakkını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor.” sözleriyle yanıt verdi.

SEDA SAYAN'DAN ERBİL'E: HİZMETÇİYE TECAVÜZ ETTİN

İkinci kez paylaşım yapan Sayan, Erbil'e bu kez tecavüz iddiası ile yanıt verdi.

Erbil'in evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini söyleyen Sayan, “Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin." yazısını paylaştı.

Sayan, paylaşımını kısa bir süre sonra silerken, Erbil de iddia karşısında,"Bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı." ifadesiyle üzüntüsünü dile getirdi.

ERBİL'DEN ÖZÜR: SEDA BENİM CANIM, YANLIŞ YAPTIM

Erbil, yaşanan olaylar üzerine 'özür' mesajı paylaştı. Sayan ile birlikte çekildiğini karesini yayınlayan Erbil, mesajda şunları söyledi:

"Seda benim canımdır, kardeşimdir. Oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım, özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da. Aramıza da kimse giremez, girmesin."