Seda Sayan ve Erol Köse barıştı

Yıllar önce birbirlerine demediklerini bırakmayan Seda Sayan ile Erol Köse, küslüğe son verdi.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve Erol Köse, 9 yıllık küslüğü sonlandırdı.

Sayan, Erol Köse'nin sunucusu olduğu programa ses kaydı gönderdi.

Sayan, “Küslük artık yok, küslük ayıptır... Çoluğa çocuğa iyi örnek olmak lazım.” diyerek yıllardır süren dargınlığı bitirdiğini söyledi.

GÜNAY'DA BÜYÜK KAVGA

İstanbul’da yıllar önce Günay Restaurant’ta düzenlenen ‘Cenk Koray Ekran Ödülleri’ gecesi olaylı bitmişti. Kavgalı olan Seda Sayan ile Erol Köse karşı karşıya gelmişti. Sayan, “Sen nasıl adamsın, şerefsiz herif. Hangi yüzle buraya geldin? Sen kişiliksiz ve adi herifin tekisin, o..... çocuğu” diye bağırmış, ikiliyi zor ayırmışlardı.