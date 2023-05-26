Seda Sayan, yine estetik oldu Estetiğe doymayan 60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekoltesine işlem yaptırdı.

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Genç görünmek için operasyon yaptırmaktan çekinmeyen ünlü şarkıcı Seda Sayan, yaptırdığı estetik işlemlerle gündemden düşmüyor. Daha önce sayısız kez operasyon geçire ünlü isim, yine bıçak altına yattı.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Daha önce alt yüz ve boyun estetiği ameliyatları geçiren Seda Sayan, bu defa dekoltesindeki çizgilerden kurtulmak için operasyon geçirdi. Yaptırdığı hiçbir işlemi gizlemeyen Sayan, operasyon esnasında çektirdiği videoyu da takipçileriyle paylaştı.

Seda Sayan, nisan ayında da gıdısından kurtulmak için 'Lolita Lift' uygulaması yaptırmıştı. Ünlü isim, yüzünün yanı sıra geçtiğimiz aylarda da bacaklarının incelmesi için bir operasyon geçirmişti.