Seda Sayan, yine estetik yaptırdı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, üst dudağını kaldırttı.

Koronavirüs salgınından dolayı evinde aylarca karantinada olan Seda Sayan, normalleşmenin ardından soluğu almıştı.

sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, tatil fotoğrafları paylaşımına kısa bir ara verdi.

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Estetik yaptırmayı seven ve kendine iyi bakan Sayan, yüzüne küçük bir dokunuş daha yaptırdı.Ünlü şarkıcı şimdi de üst dudağını kaldırttı.

Şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.