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    Seda Sayan, yine estetik yaptırdı

    Ünlü şarkıcı Seda Sayan, üst dudağını kaldırttı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 11:48
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    Seda Sayan, yine estetik yaptırdı

    Koronavirüs salgınından dolayı evinde aylarca karantinada olan Seda Sayan, normalleşmenin ardından soluğu almıştı.

    sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, tatil fotoğrafları paylaşımına kısa bir ara verdi.

    GENÇLEŞMEYE DEVAM

    Estetik yaptırmayı seven ve kendine iyi bakan Sayan, yüzüne küçük bir dokunuş daha yaptırdı.Ünlü şarkıcı şimdi de  üst dudağını kaldırttı.

    Şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Seda Sayan, yine estetik yaptırdı #1

    Seda Sayan, yine estetik yaptırdı #2

    Seda Sayan, yine estetik yaptırdı #3

    Seda Sayan, yine estetik yaptırdı #4

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