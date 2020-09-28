Ünlü şarkıcı Seda Sayan, yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Estetik sonrası anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı ve program sunucusu Seda Sayan yine gündeme bomba gibi oturdu.

Seda Sayan yaşlanmayı önlemek için bir estetik daha yaptırdı. Operasyon sonrası kendini videoya çeken Sayan, yüzüne yaptırdığı estetiği gösterdi.

Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan'ın yüzüne uyguladığı işlemin adı "Fransız Askısı."

Seda Sayan, yüzüne estetik yaptırdı VİDEO



FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız Askılama yöntemi Fransa’da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

FRANSIZ ASKILAMA YÖNTEMİ KİMLERE YAPILIR

Cerrahiye başvurmak istemeyen ve cildinin eski görünümüne kavuşmak isteyen kadınlar ve erkekler için yapılmaktadır. Cerrahi yüz operasyonuna alternatif bu işlem ile yaşlanma süreci geciktirilmektedir.

Fransız Askı yöntemi yüz hatlarından memnun olmayan, cilt yüzeyinde sarkma ve kırışma meydana gelmiş kişilerde kullanıldığı gibi kısmi yüz felci geçiren hastalarda da kullanılabilen tedavi edici bir yöntemdir.

Kullanılan ürünün biyolojik anlamda insan vücuduna uyumlu olması sebebi ile uzun yıllar cilt altında kalması mümkündür.