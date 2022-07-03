Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in oğluyla buluştu

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in 11 yaşındaki oğlu ile çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiçeği burnunda çift Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in mutluluğu tam gaz devam ediyor.

59 yaşında 8. evliliğini yapan Seda Sayan, 35 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

Sayan, düğünlerine katılamayan kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmeye gitti.

Üvey oğluyla buluştu

Ökten'in 11 yaşındaki oğlu Artur ile ilk defa bir araya gelen Seda Sayan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sayan'ın eşinin ilk evliliğinden olan oğluyla pozunu görenler "Oğulcan Engin bunu beğenmedi", "Cici anne" yorumları yaptı.