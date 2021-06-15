Seda Sayan'dan, Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiası

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya hesabından Seda Sayan için söylediği sözlere Seda Sayan'dan yanıt gecikmedi. Sayan, Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiasında bulundu.

Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan için sosyal medyadan açıklamalarda bulunmuştu.

Zehir Zemberek açıklamalarla magazin gündemine oturan açıklamalasında "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" sözlerini kullandı.

Sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'dan ise bu sözlere yanıt gecikmedi. Seda Sayan çok sert bir şekilde karşılık verdi.

"CAN ÇIKMADAN HUY ÇIKMIYOR"

Yine sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Sayan, Mehmet Ali Erbil’in kendisi için söylediği sözler için "Can çıkmadan huy çıkmıyor. Adam akıllanmıyor ders çıkarmıyor ise yapacak hiçbir şey yok Allah müstehakını versin. Benim böyle ruhu kirli bir arkadaşım zaten olamaz" Seda Sayan bu açıklamasıyla da yetinmedi ve Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiasında bulundu.

MEHMET ALİ ERBİL HAKKINDA TECAVÜZ İDDİASI

Sayan sosyal medya hesabından "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişim kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır" dedi.