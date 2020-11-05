Dolar
8.4273
0.0688%
Euro
9.9941
1.1569%
Altın
1927.45
1.1875%
Borsa
1183.99
1.3993%
G. Altın
522.292
1.2486%
Bitcoin
126724.72
7.0615%
EXEN Coin
12.26
-1.12%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Seda Sayan'dan Sinan Engin paylaşımı

    Seda Sayan, eski eşi Sinan Engin'in doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 07:06
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 09:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Seda Sayan'dan Sinan Engin paylaşımı

    Futbol yorumcusu Sinan Engin, bugün 56 yaşına girdi. 1990-1995 yılları arasında Sinan Engin ile evli olan ve bu evlilikten Oğulcan adında bir erkek evlat dünyaya getiren Seda Sayan, eski eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

    1990-1995 yılları arasında Sinan Engin ile evli olan Seda Sayan, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

    "DÜNYANIN EN İYİ BABASI"

    Oğlu Oğulcan'ın Sinan Engin'le fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Doğum günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası. Rabbim seni evlatlarının başından eksik etmesin, sağlıkla yaşa inşallah" mesajını yazdı.

    Seda Sayan dan Sinan Engin paylaşımı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir