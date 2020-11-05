Seda Sayan'dan Sinan Engin paylaşımı

Seda Sayan, eski eşi Sinan Engin'in doğum gününü kutladı.

Futbol yorumcusu Sinan Engin, bugün 56 yaşına girdi. 1990-1995 yılları arasında Sinan Engin ile evli olan ve bu evlilikten Oğulcan adında bir erkek evlat dünyaya getiren Seda Sayan, eski eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

1990-1995 yılları arasında Sinan Engin ile evli olan Seda Sayan, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

"DÜNYANIN EN İYİ BABASI"

Oğlu Oğulcan'ın Sinan Engin'le fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Doğum günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası. Rabbim seni evlatlarının başından eksik etmesin, sağlıkla yaşa inşallah" mesajını yazdı.