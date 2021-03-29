Seda Sayan’dan takipçilerini şaşırtan paylaşım

Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında değişimiyle konuşulmaya devam ediyor.

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdirmişti. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, dün akşam bir arkadaşının doğum gününe katıldı.

YORUM YAĞDI

Katıldığı doğum gününden fotoğraf paylaşan Sayan'ın son görüntüsü sosyal medyada olay oldu. Sayan'ın fotoğrafını filtreden geçirdiğini söyleyen takipçileri, ünlü şarkıcıya yorum yağdırdı.

"ECE ERKEN SANDIM"

Seda Sayan'a gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

- Sol taraftaki küçük kız kim? Abla sen neredesin?

- Estetik ameliyatlar Seda ablaya yetmedi, bir de filtreden geçirmiş.

- İlk bakışta Ece Erken zannettim.

- Seda ablam, kurban olduğum neredesin!

- Seda ablam yüz nakli olmuş!

- Seda Sayan fotoğrafta gençlik hallerinden bile genç.

- Bugün Seda Sayan'ın üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok!