Seda Sayan'dan yaş tepkisi

Seda Sayan, yaşını yanlış yazan takipçisine tepki gösterdi.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Seda Sayan'ın son fotoğrafı olay olmuştu.

Doğum günü kutlamasında arkadaşlarıyla bulaşan Sayan, geceden bir fotoğraf paylaşmış ve altına, 'Canımın doğum günü bugün iyi ki doğmuş benim güzel arkadaşım en güzel yılları sağlıkla yaşasın inşallah' yazmıştı.

"YOK 75"

Fotoğrafına filtre de uygulayınca bir hayli değişen Sayan'ı tanımakta zorlanan takipçileri fotoğrafının altına esprili yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Bir takipçisi 'Kim der 63 yaşında' yazınca Sayan'dan cevap gecikmedi: "Yok 75 tatlım!"