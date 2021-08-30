Seda Sayan’ın acı günü

Trafik kazası sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, hayatını kaybetti.

Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, Muğla'nın Milas ilçesinde 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Kaza haberini duyan Sayan, eniştesinin hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu.

EŞİNİN ELİNİ ÖPME ÇABALARI HÜZÜNLENDİRMİŞTİ

Coşkun Yıldız ve eşi, evliliklerinin 15'inci yılını geride bırakırken Seda Sayan, hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı takipçileriyle paylaşmıştı.

Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın hasta yatağında eşinin elini öpme çabası izleyenleri hüzünlendirirken, Coşkun Yıldız o anlar ile hafızalara kazınmıştı.

Seda Sayan'ın eniştesi hayatını kaybetti ViDEO

HAYATA VEDA ETTİ

Bir süredir hastanede tedavi gören Coşkun Yıldız, dün gece hayata gözlerini yumdu.

Seda Sayan'a taziye mesajları yağdı.

İŞLETMECİLİK YAPIYORLARDI

Seda Sayan, ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile iki yıl önce Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde bir villa ve restoran alarak işletmecilik yapmaya başlamıştı.