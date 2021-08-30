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Seda Sayan’ın acı günü
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 09:55
- Güncelleme : 30.08.2021 - 10:14
Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, Muğla'nın Milas ilçesinde 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
Kaza haberini duyan Sayan, eniştesinin hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu.
EŞİNİN ELİNİ ÖPME ÇABALARI HÜZÜNLENDİRMİŞTİ
Coşkun Yıldız ve eşi, evliliklerinin 15'inci yılını geride bırakırken Seda Sayan, hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı takipçileriyle paylaşmıştı.
Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın hasta yatağında eşinin elini öpme çabası izleyenleri hüzünlendirirken, Coşkun Yıldız o anlar ile hafızalara kazınmıştı.
Seda Sayan'ın eniştesi hayatını kaybetti ViDEO
HAYATA VEDA ETTİ
Bir süredir hastanede tedavi gören Coşkun Yıldız, dün gece hayata gözlerini yumdu.
Seda Sayan'a taziye mesajları yağdı.
İŞLETMECİLİK YAPIYORLARDI
Seda Sayan, ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile iki yıl önce Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde bir villa ve restoran alarak işletmecilik yapmaya başlamıştı.