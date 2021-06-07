Safiye Soyman, Seda Sayan'ın Miami'deki evine misafir oldu.

İki ünlü şarkıcı Seda Sayan ve Safiye Soyman, Amerika'ya gitti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde ikili, tatil için Miami'yi tercih etti.

"BİR TARAFI NEHİR, BİR TARAFI OKYANUS"

Safiye Soyman'ı Miami'deki evine davet eden Sayan, arkadaşına okyanus turu yaptırdı. Tatilden eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Soyman, 'Bir yıllık deşarj oluyorum. İnşallah döndüğümüzde sahnelerimiz açılır. Burası sevgili Seda'cığımın 10 yıldır gelemediğim evi... 32. kat rezidans, bir tarafı okyanusa bir tarafı da nehir bakıyor.' ifadelerini kullandı.

Amerika’yı yeniden keşfeden ikili, bir süre daha orada kalacak.

EMLAK ZENGİNİ

Türkiye’nin emlak zenginlerinden olan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde 4 milyon dolara Büyükdere’den Boğaz’a nazır bir villa almıştı. İddialara göre ünlü sanatçının İstanbul’da 30 dairesi, Bodrum’da 3 villası, Miami’de ve Londra’da bir evi var.

Seda Sayan'ın Miami'deki evi ViDEO