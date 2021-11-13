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Seda Sayan’ın milyonluk saati
Oğlu Oğulcan Engin’in sahibi olduğu mekana eğlenmeye giden Seda Sayan’ın 2 milyon 225 bin liralık saati dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 13.11.2021 - 12:45
Şarkıcı Seda Sayan, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.
Oğlu Oğulcan Engin’in sahibi olduğu mekana giden Sayan, dostları ile yemek yedi, doyasıya eğlendi.
EV FİYATINDA SAAT
Mekan çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sayan’ın kolundaki Rolex marka saati dikkat çekti.
Saatin fiyatının 2 milyon 225 bin TL olduğu öğrenildi.