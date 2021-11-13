Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
641.299
-0.04%
BTXN Coin
21.62
-2.91%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Seda Sayan’ın milyonluk saati

    Oğlu Oğulcan Engin’in sahibi olduğu mekana eğlenmeye giden Seda Sayan’ın 2 milyon 225 bin liralık saati dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 12:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seda Sayan’ın milyonluk saati

    Şarkıcı Seda Sayan, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

    Oğlu Oğulcan Engin’in sahibi olduğu mekana giden Sayan, dostları ile yemek yedi, doyasıya eğlendi.

    EV FİYATINDA SAAT

    Mekan çıkışında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sayan’ın kolundaki Rolex marka saati dikkat çekti.

    Saatin fiyatının 2 milyon 225 bin TL olduğu öğrenildi.

    Seda Sayan’ın milyonluk saati #1

    Seda Sayan’ın milyonluk saati #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir