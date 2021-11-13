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Seda Sayan’ın milyonluk saati

Seda Sayan’ın milyonluk saati

Oğlu Oğulcan Engin’in sahibi olduğu mekana eğlenmeye giden Seda Sayan’ın 2 milyon 225 bin liralık saati dikkat çekti.