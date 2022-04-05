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    Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, evliliğe karşı

    Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, evliliğe karşı

    Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan'ın genç aşkıyla gerçekleşecek nikahına gitmeyecek.
    • 05.04.2022 - 08:18
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:18
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    8. kez gelin olmaya hazırlanan Seda Sayan, evlenmeden 'kocam' diye hitap ettiği kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le doludizgin aşk yaşıyor.

    Gözü hiçbir şey görmeyen Sayan'a, oğlu Oğulcan Engin tepki gösterdi. Engin, neredeyse aynı yaşta olduğu Ökten ve annesinin evlenmesinden pek hoşlanmadı.

    "SESSİZ SEDASIZ EVLEN"

    Takvim'de yer alan iddiaya göre Oğulcan Engin, annesine "Sessiz sedasız evlen" şartı koştu.

    31 yaşındaki Engin, 7 Mayıs'ta Prag'da yapılacak nikaha da gitmeme kararı aldı.

    Oğulcan Engin, geçtiğimiz yıl da annesine konuşma yasağı getirtmişti. İlişkileri hakkında konuşan annesini susturmuştu. Seda Sayan, gazetecilere "Oğulcan kızdı artık konuşmayacağım." demişti.

    "KOCAM"

    Sayan, önceki gün müstakbel eşi Çağlar Ökten’i Lucifer dizisinin yakışıklı oyuncusu Tom Ellis'e benzetmişti. Ünlü şarkıcı, "Benim kocam ne İsmail YK ne de Burak Özçivit. O benim LUCİFER’ım" yorumuyla sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

    Seda Sayan ın oğlu Oğulcan Engin, evliliğe karşı #1

    Seda Sayan ın oğlu Oğulcan Engin, evliliğe karşı #2


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