Seda Sayan’ın programında dans eden doktor, TikTok fenomeni çıktı

Seda Sayan’ın programında dans eden doktor, TikTok fenomeni çıktı

Seda Sayan’ın isteği üzerine yayında Roman havası eşliğinde dans eden Dr. Banu Küçükpolat’ın, TikTok fenomeni olduğu öğrenildi.

Star TV ekranlarında Seda Sayan’ın sunumuyla yayınlanan ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat, göbek dansı ile adeta gündeme oturdu.

Seyircilerden gelen soruları yanıtladıktan sonra Seda Sayan’ın ricasını kırmayan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Banu Küçükpolat, stüdyoda Roman havasıyla döktürdü.

Kırmızı elbisesi ve ışıltılı topuklu ayakkabılarının tamamladığı şık görüntüsüyle Dr. Küçükpolat, dansıyla da vatandaşları ekran başına kilitledi.

TİKTOK FENOMENİ

Varis tedavisinde uzman isimler arasında yer alan Dr. Küçükpolat’ın bir TikTok fenomeni olduğu da ortaya çıktı.

172 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİ

Dr. Küçükpolat’ın, TikTok hesabında 172 binden fazla takipçisi olduğu görüldü. Uzman doktorun paylaştığı videolarda sık sık dans ettiği anlara yer verdi.

Küçükpolat’ın farklı müzikler eşliğinde ettiği danslar ve neşeli halleri, takipçilerinden tam not aldı.

Seda Sayan’ın programında dans eden doktor, TikTok fenomeni çıktı VİDEO



Seda Sayan'ın programında hunharca göbek atan doktor VİDEO