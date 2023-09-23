Seda Sayan'ın takipten çıkardığı Safiye Soyman sessizliğini bozdu Seda Sayan'ın kendisini takipten çıkarması hakkında konuşan Soyman, "Yeni trend bu. Ebru Gündeş, Sibel Can, Hadise. Hande Yener de yapmış. Saygı duyuyorum. Demek ki öyle uygun gördü" dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabını temizleyen Seda Sayan, yakın dostu Safiye Soyman'ı takipten çıktı.

Safiye Soyman dahil olmak üzere birçok dostunu takipten çıkaran Sayan, sadece eşi ve oğlunu takip ediyor.

Sayan'ın bu hareketine ise yakın dostu Safiye Soyman'dan yorum geldi. Soyman, "Günde 3 kez konuşuyoruz ama silmesine üzüldüm" dedi.

"Safiye uyuyamıyor"

Muhabirlerin konuyu açmasıyla araya giren Faik Öztürk, "Safiye çok üzüldü. Bir haftadır kendini toparlayamıyor. Seda Sayan, Ebru Gündeş niye sildi 'Bugüne kadar verdiğim emekler böyle oldu' diyordu. Üç gündür uyuyamıyor. Biz çıkarsak acımızdan ölürüz nasıl çıkartalım" diyerek espri yaptı.

"Yeni trend bu"

Öztürk'ün sözleri karşısında kızaran Safiye Soyman ise "Seda benim bacım. Her gün 3 kez görüntülü konuşuyoruz. Ona Gülşah Saraçoğlu bir sosyal medyacı bulmuş.

O bu şekilde yönlendirmiş. Yeni trend bu. Ebru Gündeş, Sibel Can, Hadise. Hande Yener de yapmış. Saygı duyuyorum. Demek ki öyle uygun gördü. Memnun musunuz derseniz hiç memnun değilim. Çıkarttığı için tabii iki üzüldük" ifadelerini kullandı.