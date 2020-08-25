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    Seda Sayan'ın yeni dudakları

    Seda Sayan'ın yeni dudakları

    Ünlü şarkıcı Seda Sayan, pandemi döneminde de estetiğinden vazgeçmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 11:58
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    Seda Sayan'ın yeni dudakları

    Koronavirüs salgını sebebiyle terk eden Seda Sayan, karantina günlerini Bodrum'da ablasının yanında geçirmişti.

    "DOĞALLAŞTIK"

    Sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan Seda Sayan karantinada dönemi için "Dolgular, botokslar gitti bacım. Güzel de oldu. Doğallaştık" demişti.

    Estetikten vazgeçmeyen Sayan, daha fazla dayanamadı ve dudak kaldırma ameliyatı oldu. Burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttıran Sayan, operasyonun her anını da Instagram'ın hikaye bölümünden kare kare, tüm detayları ile yayınladı.

    Seda Sayan ın yeni dudakları #1

    Seda Sayan ın yeni dudakları #2

    Seda Sayan ın yeni dudakları #3

    Seda Sayan ın yeni dudakları #4

    Seda Sayan ın yeni dudakları #5

    Seda Sayan ın yeni dudakları #6

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