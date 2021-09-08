Sedef Avcı: Boşanmıyoruz

Ünlü oyuncu Sedef Avcı, boşanma iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Sevilen oyuncular Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çiftinin boşanacağı yönündeki söylentiler magazin basının gündemine bomba gibi düşmüştü. Önceki Nişantaşı’nda objektiflere takılan Sedef Avcı, bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, eşiyle Muğla'da köy hayatı yaşama başladıklarını söyledi. Güzel oyuncu, haklarında çıkan boşanma iddialarına da değindi.

"İSTANBUL ZOR"

Aylar sonra İstanbul'da döndükleri için zorluk çektiğini söyleyen ve oğulları Can'ın eğitimi için İstanbul'a dönüş yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren oyuncu, "Doğanın içinde güzel bir yaz tatili geçirdik. Muğla'da bir köyden ev aldık. Sakin köy hayatımız var. Hiç zorluk çekmedik. Buraya gelince zorluk çektik. Can'ın okulu başladığı için geldik. Bundan sonra Muğla-İstanbul arası mekik dokuyacağım" dedi.

"RAHAT VE SAKİN"

Sözlerini sürdüren Avcı, "Köy hayatına çok çabuk alıştık. Şu anda tavuk veya koyun gibi hayvanlarımız yok ama ilerleyen zamanlarda olabilir. Tarım yapmayı da düşünüyoruz. İstanbul tam bir kaos! Oradaki yaşam daha rahat ve sakin" diye konuştu.

"HABERİM YOK"

Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı'dan boşanacağı yönünde çıkan haberlere de cevap verdi. Avcı, "Bu iddialardan hiç haberim yok. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemi döneminde yapacak haber kalmadı" diyerek sitem etti.