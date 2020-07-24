Dolar
6.8427
-0.0116%
Euro
7.9355
-0.0403%
Altın
1885.87
-0.0831%
Borsa
119031.16
0%
G. Altın
415.329
0.0281%
Bitcoin
65307.89
-0.2572%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Sedef Avcı: Çocukluğuma döndüm

    Oyuncu Sedef Avcı, sosyal medya paylaşımı üzerinden çocukluk yıllarına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 07:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sedef Avcı: Çocukluğuma döndüm

    Karantina dönemini eşi ve çocuğuyla birlikte evinde geçiren Sedef Avcı, normalleşme süreciyle birlikte soluğu tatilde aldı.

    Şimdilerde ailesiyle birlikte Dikili’de çocukluk yıllarının geçtiği yerlerde olan Sedef Avcı, deniz kenarında kumla oynarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

    İşte Sedef Avcı’nın o satırları:

    "ÇOCUKLUĞUMUN EN GÜZEL GÜNLERİ"

    “1 yaşımdaydım bu sahile geldiğimde. Bütün çocukluğum burada geçti. Her yaz okul kapandığında rüyalarıma girerdi. Annemlere yalvarırdım beni dedemlere hemen bırakın diye. Çocukluğumun en güzel günleriydi.

    Hala şükrediyorum o günleri yaşadığıma. Dün Can da aynı benim gibi mutluydu o kumsalda. Ben de O'nunla çocukluğuma döndüm. Binlerce şükür o güzel günlere”

    Sedef Avcı: Çocukluğuma döndüm #1

    Görüş Bildir