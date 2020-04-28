Sedef Avcı: Evde eğitim zor

Ünlü oyuncu Sedef Avcı, evde eğitimle ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve karantina döneminde de gündelik yaşantısına dair paylaşımlarda bulunan oyuncu Sedef Avcı, bu defa oğluyla çektiği bir selfie üzerinden evde eğitim hakkında konuştu.

Oğluyla çektiği bir selfieyi paylaşan Sedef Avcı, şunları yazdı:

“Sabah 9.30 da başlayan eğitimimiz 16.00 da sona erdi. Evde eğitim çok zor gerçekten.

Hele bir de 1.sınıfsanız daha okula yeni adapte olmuşken bir de bu yeni sistem bizi zorladı doğrusu.

"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE BİR KEZ DAHA HAYRAN KALDIM"

Tüm öğretmenlerimize bir kez daha hayran kaldım ve onlara çok saygı duyuyorum. Ellerinden öpüyorum hepsinin tek tek. Tüm ebeveynlere de kolay gelsin ne diyeyim.”