Sedef Avcı: Karantinaya alıştık

Oyuncu Sedef Avcı, karantina günlerini anlattı.

Oyuncu Sedef Avcı, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile evlenen Avcı, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

"EVDE ÇOK DURABİLEN BİRİ DEĞİLDİM"

Bir magazin dergisine açıklamalarda bulunan Avcı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Evde çok durabilen biri değilim. Sürekli hareket halinde olmayı ve dışarıda vakit geçirmeyi çok severim. Bu süreçte kendimi dinleme fırsatım oldu. İnsan her şeye alışıyor. İlk etapta saatler geçmiyordu, şimdi ise günler çok hızlı akıyor."