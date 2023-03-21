Şef Mehmet Yalçınkaya deprem bölgesinden döndü Haftalardır deprem bölgelerinde olan Mehmet Şef, Instagram'dan kendisine gelen mesajı paylaşıp cevap verdi.

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem sonrası bölgeye giden şef Mehmet Yalçınkaya, felaketin ilk gününden beri depremzedeler için yemek yapıyor.

Desteklere devam edeceklerini belirten Mehmet Yalçınkaya, İstanbul'a döndü.

Takipçilerinin içini rahatlattı

Sosyal medyayı aktif kullanan Mehmet Şef'e bir takipçisi mesaj attı.

Masterchef jürisi ise bu mesajı paylaşarak takipçisi gibi düşünen insanların yüreğini ferahlattı.

"Desteğe devam ediyoruz"

Takipçi, mesajında "Siz deprem bölgesinden geldiğinizden beri oradakiler hep aç kaldı diye hissediyorum." deyince şef "Asla öyle düşünmeyin biz buradan desteğe devam ediyoruz." dedi.