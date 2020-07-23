Şef Mehmet Yalçınkaya’nın babası vefat etti

MasterChef Türkiye programında jüri üyesi olan Şef Mehmet Yalçınkaya, babası Seyfettin Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

MasterChef Türkiye 2020 programında jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya’nın babası Seyfettin Yalçınkaya, hayata gözlerini yumdu.

Ünlü şef, acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

ÇELENK GÖNDERMEK YERİNE MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEDİ

“Babamı, arkadaşımı, büyük çınarımı kaybettim. Dua istiyorum hepinizden.” mesajıyla babasının vefatını duyuran Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmemesini, bunun yerine Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunulmasını rica etti.

BOLU'DA DEFNEDİLECEK

Seyfettin Yalçınkaya’nın cenazesi, 24 Temmuz günü cuma namazına müteakip Bolu Yenigüney Köyü Camii’nden kaldırılarak toprağa verilecek.