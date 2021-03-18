Sefa Doğanay'ın yeni imajı

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda ünlülerin taklitlerini yaparak adından söz ettiren Sefa Doğanay'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı.

Katıldığı 'Yetenek Sizsiniz' yarışması ile şöhreti yakalayan, şimdilerde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sefa Doğanay, şimdi de yeni imajıyla gündem oldu.

"POPÇU STİLİ"

Instagram'ı aktif olarak kullanan Doğanay, son paylaşımında "90'lı yıllarda fırtına gibi esen şimdi ise sade bir hayat süren popçu stili" notuyla yeni imajını sevenlerinin beğenisine sundu.

Uzun saçları, sakalı ve güneş gözlüğü ile verdiği pozuyla dikkat çeken ünlü komedyen, Can Yaman'a benzetildi.