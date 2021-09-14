Şeffaf ve mücevherli! Kendall Jenner, Met Gala'da ışıldadı

MET Gala gecesinde yalnız katılan dünyaca ünlü model Kendall Jenner, transparan elbisesiyle nefesleri kesti.

Moda dünyasının Oscar'ları olarak bilienen Met Gala, pandemi nedeniyle ertelenmesinin ardından dün akşam gerçekleşti.

Dünyaca ünlü yıldızların katıldığı galanın parlayan ismi ise Kendall Jenner oldu.

TRANSPARAN TERCİH

Geceye yalnız katılan Jenner, Amerikan Modası teması için transparan, mücevherli bir elbise giydi. Püsküllü kolları ve kemikli bir korsajı olan göz kamaştırıcı elbise galaya damgasını vurdu.

Erkek arkadaşı Devin Booker'ı kırmızı halı için yanında getirmemeyi tercih eden model, tüm bakışları üzerine çekti.