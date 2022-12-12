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    Sefo, Killa Hakan'ın son halini paylaştı

    Uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan, ölümden dönmüştü.
    • 12.12.2022 - 07:08
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 07:21
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    Sefo, Killa Hakan'ın son halini paylaştı

    Uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Yaz ayının başında kaldırıldığı hastanede komaya giren Killa Hakan, uzun süre gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

    Meslektaşını ziyaret etti

    Almanya'da bulunan Sefo, Killa Hakan'ı ziyarette bulundu. Geçmiş olsun mesajlarını ileten Sefo, meslektaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

    Yayınlanan karede Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

    Sefo, Killa Hakan ın son halini paylaştı #1

    Sefo, Killa Hakan ın son halini paylaştı #2

    Sefo, Killa Hakan ın son halini paylaştı #3

    Sefo, Killa Hakan ın son halini paylaştı #4


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