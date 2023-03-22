Sefo saçını boyattı Saçlarını boyatmaya karar veren ünlü rapçi Sefo, kuaförden paylaşımlar yaptı.

'Bilmem mi' şarkısıyla tanınan rap şarkıcısı Sefo, şu sıralar özel hayatıyla gündemde yer alıyor. Gönlünü güzel oyuncu Melisa Döngel’e kaptıran Sefo yeni bir aşka yelken açtı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sefo bugünkü paylaşımını kuaförden yaptı.

Saçlarını boyatırken fotoğraf paylaşan Sefo altına şu notu düştü:

"Ben Samsunluyum"

"Ben Samsunluyum böyle şeyler bana ters dedikten sonra girdiğim şekil"

Daha sonra kuaföreden bir paylaşım daha yapan Sefo şunu yazdı: "Hem Barbie hem harbi sıkıntı yok"

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorulara şöyle cevap vermişti:

"Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, iyi geceler... Gündemimiz şu an farklı. Sonra konuşuruz, acımız var. Bunlar konuşulacak şeyler değil"

Sefo ise Melisa Döngel ile aşk yaşayıp, yaşamadığı yönündeki sorulara, "Aşk hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek birlikte olup, olmadıkları konusunun gizemli kalması yönündeki tavrını sürdürmüştü.